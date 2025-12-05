È Cloud Dancer il colore del 2026 scelto dal Pantone Color Institute. Si tratta del Pantone 11-4201, “un bianco etereo che simboleggia un’influenza rasserenante

“Un bianco vaporoso e intriso di serenità”. È Cloud Dancer il colore del 2026 scelto dal Pantone Color Institute. Si tratta del Pantone 11-4201, “un bianco etereo che simboleggia un’influenza rasserenante in una società che sta riscoprendo il valore della quiete e della riflessione”. Sarà il trend dei prossimi 12 mesi, dopo il Mocha Mousse, un marrone caffè, che ha regnato in questo 2025.

“Cloud Dancer favorisce un profondo relax e la concentrazione, permettendo alla mente di spaziare e alla creatività di esprimersi per fare spazio all’innovazione”, si legge nella spiegazione della tonalità. Un colore con cui non si sbaglia mai in quanto “invita a creare uno spazio in cui funzione e sentimento si intrecciano per costruire atmosfere di serenità e spaziosità, offrendo un rifugio di pulizia visiva che ispira benessere e leggerezza”.

“Il Pantone Color of the Year 2026- aggiunge la nota – è un colore strutturale chiave la cui versatilità funge da impalcatura per lo spettro cromatico, facendo risaltare tutti gli altri colori. In un mondo in cui il colore è diventato sinonimo di espressione personale- si legge ancora- questa è una tonalità in grado di adattarsi, armonizzarsi e creare contrasto, portando una sensazione di leggerezza ariosa a tutte le applicazioni di prodotto e a tutti gli ambienti, sia come elemento a sé stante che in abbinamento ad altre tonalità“.

CLOUD DANCER ESPRIME IL DESIDERIO DI UN NUOVO INIZIO E APRE UNO SPAZIO ALLA CREATIVITÀ

“In questo momento di trasformazione, in cui reimmaginiamo il nostro futuro e il nostro posto nel mondo, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer è una discreta tonalità di bianco che offre una promessa di chiarezza– spiega Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute-. La cacofonia che ci circonda è diventata opprimente e rende più difficile ascoltare la nostra voce interiore. Dichiarazione consapevole di semplificazione, Cloud Dancer migliora la nostra concentrazione, liberandoci dalla distrazione delle influenze esterne“. Per Eiseman è “simile a una tela bianca, Cloud Dancer esprime il nostro desiderio di un nuovo inizio. Rimuovendo gli strati di un pensiero obsoleto, apriamo le porte a nuovi approcci. Una tonalità di bianco ariosa, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer apre uno spazio alla creatività, permettendo alla nostra immaginazione di spaziare affinché nuove intuizioni e idee audaci possano emergere e prendere forma”.

COME VIENE SCELTO IL COLORE DELL’ANNO

La scelta del colore dell’anno è ormai un appuntamento fisso dal 1999, ogni anno la tonalità selezionata da un gruppo di esperti racconta la cultura globale, le emozioni e le tendenze attraverso il linguaggio del colore. Gli esperti – che si confrontano in più occasioni esponendo le loro analisi – sono stati definiti, non a caso, da Eiseman “antropologi del colore”. Allo stesso modo viene scelto il nome per essere sintesi di un umore globale e degli atteggiamenti dei consumatori. E, inevitabilmente, ogni anno questa selezione influenza le scelte stilistiche delle aziende di tutto il mondo.

