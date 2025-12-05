Dopo Roma, appare una lista stupri anche all’interno del liceo scientifico Vallisneri di Lucca

Dopo il caso di Roma, anche al liceo scientifico Vallisneri di Lucca trovata una lista stupri, la Regione Toscana: “Gesto intollerabile”

“La comparsa di una ‘lista stupri’ all’interno del liceo scientifico Vallisneri di Lucca è un fatto gravissimo, che condanno con fermezza. Siamo di fronte a un gesto intollerabile, violento nei confronti delle due ragazze; ma siamo anche di fronte a un attacco ai valori fondamentali di rispetto, dignità e sicurezza che devono essere garantiti in ogni ambiente educativo”. È quanto afferma l’assessora regionale alle Pari opportunità, Cristina Manetti, in merito a quanto rinvenuto nel bagno della scuola lucchese che emula il gesto scoperto pochi giorni fa in un liceo di Roma.

“Esprimo piena solidarietà alle studentesse coinvolte e alle loro famiglie- prosegue l’assessora- nessuna ragazza, nessuna donna, nessuna persona deve essere costretta a vivere con il timore di vedere il proprio nome esposto a forme di minaccia, intimidazione o misoginia. Ringrazio la dirigente scolastica per la tempestività dell’intervento e le autorità che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per individuare i responsabili”. La Regione Toscana, promette Manetti, “continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare la cultura della violenza di genere, a partire dai percorsi di educazione al rispetto nelle scuole. È proprio negli istituti scolastici che devono radicarsi i principi di parità, responsabilità e convivenza civile”. Va inquadrata in questo spirito la campagna ‘Io non odio’ della Regione Toscana, nata in collaborazione con la Toscana delle donne e che ha portato anche ad attivare una linea telefonica e una casella mail raggiungibili da parte di chiunque subisca episodi di violenza o di discriminazione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)