“Cicatrici e tattoo” è il nuovo singolo di Loge

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Cicatrici e tattoo”, il nuovo singolo di Loge per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe

Su una produzione musicale tenebrosa firmata Lord Pretty, Loge riafferma una parte fondante della sua attitudine artistica: la concezione del rap anche come un mezzo efficace per liberarsi dei pensieri più oscuri e trasformare le ferite passate e attuali in parole e musica. Il titolo del brano, non a caso, è una metafora in cui le cicatrici diventano simbolo di dolore, ma anche di rinascita, mentre i tattoo rappresentano la memoria e l’identità costruita attraverso le esperienze vissute.

Il ritornello con cui si apre “Cicatrici e tattoo”, inoltre, contiene dei versi che dimostrano bene una vena introspettiva assolutamente autentica: “Sognavo di riempire gli spalti / Adesso sogno di riuscire a stare meglio quaggiù / Qua dove non arrivano santi / Provo a non dare peso ai rimpianti”. A questo segue una prima strofa in cui Loge invita il suo pubblico a non sentirsi solo, offrendo comprensione e conforto a chi si riconosce nelle sue emozioni: un gesto di cura reciproca che lenisce sia chi ascolta sia lo stesso artista.

Questo nuovo brano del rapper toscano, insomma, è quanto mai denso di significato…

LOGE, nato a Viareggio nel 1994, si appassiona presto al rap e, da adolescente, partecipa a vari eventi hip hop conquistando il podio di qualche contest e, successivamente, aprendo concerti ad artisti sia mainstream sia indipendenti della scena italiana. Appena compiuti 18 anni si trasferisce a Milano dove continua a coltivare la sua passione per la musica e cerca di dare stabilità alla sua “nuova” vita. Nel 2015 firma per Mondo Records, etichetta di Mondo Marcio, ma dopo poco più di un anno decide di lasciarla per avere il pieno controllo sulle proprie uscite. Nel 2017 entra a far parte del neonato collettivo Doraemon Gang 500, capitanato da Vacca, e dopo qualche singolo, a fine 2018 pubblica il suo primo album ufficiale, “Cleanica”, tutto prodotto da Sk8 Beatz, a cui seguono, nel 2019, l’EP “Influencer” e altri singoli. Il secondo album, “Exit”, esce in digitale a maggio 2020 e, appena sei mesi dopo, Loge ne pubblica un terzo, “La Belle Époque”, che, nella Deluxe Edition del 2021, si amplia e prende il sottotitolo di “Blackout”. All’inizio dell’estate del 2022 pubblica l’EP “Eretico Pensiero” in cui figura Vacca come ospite. A fine 2023 arriva invece il nuovo album, “Misteria”, 17 tracce con ospiti come Vacca, Inoki, Jangy Leeon, Drimer, Giovane Feddini, Dj MS e altri. A inizio 2024, invece, pubblica l’EP “Limbo”, tutto prodotto da CRVEL e con 5 ospiti di valore: Dj MS, Doll Kill, Drimer, Jangy Leeon. Nitro (a cui, in questi ultimi anni, ha aperto varie date dal vivo).