Canada, Qatar e Svizzera nel girone dell’Italia se si qualifica ai Mondiali

Mondiali 2026, il tabellone sorteggiato al Kennedy Center: in caso di qualificazione l’Italia affronterà nel girone Canada, Qatar e Svizzera

Un italiano, Andrea Bocelli, che inaugura il sorteggione del Mondiale 2026 cantando “Vincerò”. E poi quella X al posto della Nazionale, la macchia azzurra sul tabellone che via via prende forma al Kennedy Center di Washington. Se l’Italia è ancora solo un’eventualità (c’è da battere prima l’Irlanda del Nord e poi una tra Bosnia e Galles ai playoff) almeno abbiamo il destino segnato: il girone che ci aspetta (e l’Italia che ci spera).

E dunque, l’Italia affronterà – affronterebbe, con tutto il condizionale del caso – Canada, Qatar e Svizzera. Un girone morbido.

Informazioni minime per una visione ottimistica del futuro: si gioca dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti; è la prima volta che ai Mondiali giocano 48 squadre. Si qualificano per i sedicesimi di finale le prime due classificate di ogni girone, più le 8 migliori terze. Le teste di serie – Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra – non potranno incontrarsi prima delle semifinali.

Ecco tutti i gironi:

Gruppo A : Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)

: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda) Gruppo B : Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A ( Italia /N. Irlanda/Galles/Bosnia)

: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A ( /N. Irlanda/Galles/Bosnia) Gruppo C : Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti Gruppo D : Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) Gruppo E : Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao

: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao Gruppo F : Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania) Gruppo G : Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda Gruppo H : Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq) Gruppo J : Argentina, Austria, Algeria, Giordania

: Argentina, Austria, Algeria, Giordania Gruppo K :Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)

:Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

Ricchissimo il parterre delle personalità presenti, a cominciare appunto – come detto – da Trump. Entusiasta il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che gli ha consegnato il primo ‘Premio Fifa per la Pace’.

“Sarà la più grande Coppa del Mondo, il più grande evento sportivo che l’umanità abbia mai visto e vedrà mai- ha dichiarato poi il numero uno del calcio mondiale- avremo un’estate bellissima. Sette milioni di persone riempiranno gli stadi e sei miliardi guarderanno l’evento da tutto il mondo. La lingua del calcio è la lingua della passione, dell’amore e della felicità. La Fifa è il fornitore della felicità all’umanità da oltre cento anni”.

Dal sapore storico la frase pronunciata da Donald Trump: “Da bambino vidi giocare Pelé, uno dei migliori. Riconosco che questo sia il football, avremmo dovuto chiamare diversamente il football americano“.

