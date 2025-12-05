“Body Cam”, una storia tra denuncia sociale e horror sovrannaturale, su Rai 4: la trama

Un thriller sovrannaturale che mescola la tensione del poliziesco urbano con le atmosfere cupe e inquietanti dell’horror. È il film “Body Cam”, stasera su Rai 4: la trama

Un thriller sovrannaturale che mescola la tensione del poliziesco urbano con le atmosfere cupe e inquietanti dell’horror. È il film “Body Cam”, diretto da Malik Vitthal, in onda venerdì 5 dicembre alle 21.20 su Rai 4. L’agente di pattuglia Renee Lomito-Smith, dopo un periodo di sospensione dovuto a un eccesso di forza, torna in servizio solo per scoprire che un collega è stato brutalmente ucciso durante un normale controllo.

Quando viene alla luce un video registrato dalla body cam che mostra una presenza impossibile e minacciosa, Renee comincia a indagare per scoprire la verità, convinta che qualcosa di oscuro stia prendendo di mira i membri della sua unità. Man mano che la tensione cresce, il film intreccia denuncia sociale e horror psicologico, mostrando una città segnata da discriminazioni, abusi e cicatrici collettive.