Alla Galleria Tiber Art di Roma prosegue “Dodici”

Alla Galleria Tiber Art prosegue la mostra collettiva “DODICI – Dodici opere, dodici artisti, dodici mesi” in Via di Parione 9, Roma

“DODICI” celebra la conclusione dell’anno attraverso un’idea semplice e potente: dodici artisti, ciascuno nato in un mese diverso, riuniti in un’unica esposizione che attraversa simbolicamente l’intero calendario. Una scelta curatoriale che permette di leggere la produzione artistica non solo come espressione individuale, ma come un ritmo comune, un “tempo creativo” che scorre parallelo al tempo naturale.

La mostra nasce dal desiderio di offrire al pubblico uno sguardo trasversale su alcune delle voci più significative dell’arte italiana del Novecento e dei primi decenni del Duemila. Il numero dodici si propone così come un filo conduttore che unisce sensibilità differenti, offrendo un percorso in cui le opere pur distanti per linguaggi e intenzioni, dialogano nella loro capacità di restituire un frammento di epoca, visione e storia personale.

I protagonisti di questo percorso – Angeli, Corpora, De Chirico, Dorazio, Festa, Sironi, Sanfilippo, Scanavino, Schifano, Severini, Tadini, Vedova – costruiscono, attraverso le loro opere, un racconto scandito dal tempo e dalla varietà delle personalità artistiche che rappresentano. Ogni autore porta con sé il proprio mese, la propria storia e la propria identità, contribuendo a un mosaico che intreccia visioni, stili, linguaggi e sensibilità diverse.

Se da un lato “DODICI” propone una lettura simbolica del ciclo annuale, dall’altro invita a riflettere sulla continuità della ricerca artistica, che non conosce stagioni: un lavoro che attraversa gli anni, supera i confini biografici e rinnova costantemente il proprio significato attraverso lo sguardo di chi osserva.

La mostra diventa così un omaggio alla ciclicità dell’anno, alla pluralità dell’arte e alla ricchezza delle sue stagioni creative, offrendo al visitatore un percorso essenziale ma intenso, capace di mettere in relazione memoria, evoluzione e identità visiva.

La mostra resterà aperta fino al 15 gennaio 2026 negli spazi di Via di Parione 9, Roma, dal martedì al sabato, ore 11:00-19:00.