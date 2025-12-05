A “Nuovi Eroi” stasera su Rai 3 la storia di Camilla Fanelli

Camilla Fanelli ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Alfiere della Repubblica. Lo racconta il nuovo episodio di “Nuovi Eroi”

Camilla ha 18 anni quando entra in carcere come volontaria per la prima volta, dopo un’infanzia e un’adolescenza passata a lavorare sulla sua timidezza e difficoltà comunicative.

Da allora tutti i sabati mattina Camilla, insieme a suo padre e a sua sorella, allena una squadra di pallavolo composta da detenuti della casa circondariale di Monza, che promuove lo sport all’interno degli istituti di pena sostenendo fortemente la sua funzione educativa e di riscatto.

Per la grande dedizione a questo progetto, Camilla ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Alfiere della Repubblica. Lo racconta il nuovo episodio di “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda venerdì 5 dicembre alle 20.15 su Rai 3. A guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.