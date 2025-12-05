A “Elisir” su Rai 3 la riabilitazione dopo l’intervento al femore

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 la riabilitazione dopo l’intervento al femore. Cattiva digestione e trigemino gli altri argomenti
La cattiva digestione può essere la spia di qualche problema all’apparato digerente? Quando diventa necessario rivolgersi allo specialista? Risponde il professor Roberto Faggiani, direttore di Gastroenterologia dell’Ospedale San Camillo di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 5 dicembre alle 10.55 su Rai 3.
A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, Andrea Turolla, dirigente medico delle professioni sanitarie della riabilitazione all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, approfondisce il tema del recupero riabilitativo dopo un’operazione al femore: il percorso di fisioterapia inizia in ospedale per proseguire a casa, o in centri specializzati, per un determinato periodo di tempo.
Nella rubrica “Abc della salute” l’argomento sarà il trigemino, ovvero quel nervo che conduce al cervello le informazioni percepite a livello del volto. Quando non funziona correttamente, si può avere a che fare con la cosiddetta nevralgia del trigemino, una condizione particolarmente dolorosa. Cosa scatena quest’infiammazione e come si cura? In studio Paolo Notaro, direttore della Terapia del Dolore all’Ospedale Niguarda di Milano.