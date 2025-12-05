“10 in amore” con Doris Day e Clark Gable su Rai Movie: la trama

Doris Day e Clark Gable sono i protagonisti della commedia “10 in amore”, di George Seaton, proposta venerdì 5 dicembre, alle 21.10, su Rai Movie
Doris Day e Clark Gable sono i protagonisti della commedia “10 in amore”, di George Seaton, proposta venerdì 5 dicembre, alle 21.10, su Rai Movie per il ciclo “Meravigliosamente classico”.
New York, anni Cinquanta. Jim Lovell, caporedattore di un importante quotidiano, si iscrive a un corso universitario di giornalismo senza farsi riconoscere. L’insegnante resta impressionata dalle capacità dell’uomo, la cui intenzione era scettica verso l’utilità dell’insegnamento per la professione: ma Jim s’innamora di Erica, e comincia a pentirsi del suo inganno. Nel cast anche Gig Young.