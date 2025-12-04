Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Vai O Non Vai” (Dischi Soviet), il nuovo singolo dei SANTAMANTE

“Vai O Non Vai” è un brano che cattura la tensione tra immobilità e movimento, tra il desiderio di agire e la paura di restare bloccati. Le metropolitane diventano simbolo di una corsa continua senza una vera fuga, mentre domande ossessive come “Vai o non vai?” riflettono l’eterna indecisione.

Al centro, un’idea che spezza ogni confine: “L’anima non ha sesso”. Un concetto che va oltre il corpo, il genere e le etichette sociali. È una riflessione sulla libertà di essere, sulla fluidità dell’identità in un mondo che cerca di incasellare tutto. Tra ribellione e introspezione, il brano è un invito a resistere, a sporcarsi le mani, a non arrendersi mai. Anche quando sembra impossibile, anche quando tutto crolla.

Spiega la band a proposito del brano: “‘Vai o non vai’ è nata da una sensazione che conoscevamo tutti: quel limbo tra il voler cambiare e restare fermi, tra il sentirsi diversi e scoprire di non esserlo poi così tanto. L’abbiamo costruita partendo da lì, da quella spinta che arriva anche quando non sai dove andare. In sala prove è venuta fuori di getto, senza filtri. La ripetizione del ritornello è diventata un modo per trovare respiro, per dare ritmo al caos. È rimasta così, tesa, irrisolta, come una domanda che continua a girarti in testa.”