Tragedia a Parma, bimbo di un anno muore al Nido durante l’ora del riposino. Al vaglio l’ipotesi di un arresto cardiocircolatorio

Un bimbo di appena un anno è morto mentre era all’asilo, durante l’ora del riposino pomeridiano. Il dramma è accaduto a Parma, all’asilo nido comunale Brucoverde.

COSA È SUCCESSO

Dalle prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio mentre era coricato per il riposo pomeridiano. Inutili i primi tentativi di rianimarlo effettuati già nella struttura: il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove non è rimasto che constatare il decesso. Sul caso sono in corso le indagini per ricostruire cosa è successo.

L’ASILO

Il nido d’infanzia Brucoverde si trova nel quartiere San Leonardo della città ed è frequentato da oltre 70 bimbi dai 4 ai 36 mesi. Il sindaco Michele Parma si dice sconvolto da quanto accaduto: “Una giovane vita spezzata così d’improvviso lascia senza parole, ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)