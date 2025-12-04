Su Rai Movie il film “Machine Gun Preacher”: ecco la trama

Gerard Butler missionario e giustiziere: stasera su Rai Movie in onda il film “Machine Gun Preacher”, ecco la trama

L’attore Gerard Butler è il protagonista del film d’azione e drammatico del 2011, “Machine Gun Preacher”, proposto da Rai Movie il 4 dicembre, in prima serata, alle 21.10. La pellicola, diretta da Marc Forster, s’ispira ad una storia vera, quella di Sam Childers, tossicodipendente e sbandato, che troverà redenzione nella fede dedicando la vita a salvare i bambini vittime di rapimenti e abusi in Africa, nello scenario devastante della Seconda guerra civile in Sudan.

Tra gli interpreti anche Michelle Monaghan e Michael Shannon.