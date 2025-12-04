Su Rai 4 il film “The Devil to Pay – La resa dei conti”: la trama

Prosegue il ciclo “Country Crime” stasera su Rai 4: in onda il film “The Devil to Pay – La resa dei conti”, ecco la trama

Nuovo appuntamento con il ciclo “Country Crime”, incentrato sul cinema thriller ambientato negli angoli più remoti dell’America rurale. Rai 4 propone domani, 4 dicembre, alle 21,20 in prima visione assoluta “The Devil to Pay-La resa dei conti”, film del 2019 ambientato tra le selvagge montagne selvagge degli Appalachi.

Diretta dal duo Ruckus e Lane Skye, la pellicola racconta una storia di sopravvivenza e vendetta in un territorio isolato in cui sopravvivono, e prevalgono, antiche rivalità familiari. La protagonista è la giovane Lemon Cassidy, rimasta sola con il figlio dopo che suo marito si è allontanato per un misterioso incarico. Convocata dalla matriarca di un clan della zona, scopre di aver ereditato un debito del coniuge.

Per salvare la vita del suo bambino sarà costretta a farsene carico, ritrovandosi così coinvolta nell’antica faida tra le due famiglie che, da generazioni, controllano la regione usando la violenza.

A seguire, sempre per il ciclo “Country Crime”, il film “La casa del padre” (2023) di Neil Burger, con Daisy Ridley e Ben Mendelsohn.