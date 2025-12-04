Stasera su Rai 1 “Un professore 3” con gli episodi 5 e 6: ecco la trama

In prima serata su Rai 1 torna “Un professore 3” con gli episodi “Maria Zambrano: la meraviglia” e “Leopardi e le illusioni”: la trama

Giovedì 4 dicembre 2025 alle 21:25 su Rai 1 torna la terza stagione della fiction “Un professore”. Nell’episodio 5 “Maria Zambrano: la meraviglia” l’arrivo di Thomas a scuola è un disastro così come il rapporto con Simone. Intanto tra Anita e Leone nasce un sentimento che Dante fatica a ignorare. Viola accetta l’invito di Zeno a vedere le stelle, ma la mente è altrove. Alba viene aggredita da due criminali legati a un vecchio debito, e Dante si sente responsabile per il loro passato che li lega.

A seguire nell’episodio 6 “Leopardi e le illusioni” Thomas continua sulla cattiva strada e Simone e Dante gli vanno in aiuto. Intanto Alba subisce nuove minacce. Nel confronto acceso tra Dante e Irene riaffiora un’attrazione ormai impossibile da ignorare. Manuel intanto arriva a Tokyo e si confronta con Simone. Zeno si innamora sempre più di Viola, mentre tra Laura e Luna nasce qualcosa di inatteso.