Stamani su Rai 3 a Elisir focus sulla menopausa

La menopausa è il tema centrale della puntata di “Elisir” in onda il 4 dicembre alle 10.55 su Rai3. Il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, si concentra su una fase fisiologica nella vita della donna in cui, tuttavia, possono manifestarsi disagi e malesseri con una sintomatologia anche importante. In studio la professoressa Rossella Nappi, Responsabile dell’Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Policlinico San Matteo di Pavia e Presidente della Società Internazionale Menopausa.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, si parlerà dell’aceto, un alimento presente in tutte le cucine, ottenuto grazie alla fermentazione acetica di alcol ad opera di alcuni batteri. Fa bene alla salute? Chi dovrebbe evitarne l’uso? In studio, per approfondire il tema, la professoressa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana all’Università del Molise.

Lo spazio finale di “Serena…mente” sarà dedicato alla gelosia, un sentimento contrastante che può trasformarsi in ossessione. Farà chiarezza su come gestirlo, e quando il rischio che muti in patologia può diventare concreto, Grazia Fernanda Spitoni, psicologa e professoressa di Psicometria all’Università Sapienza di Roma.