Scomparsa Tatiana Tramacere: Dragos è l’ultimo che l’ha vista, poi ci sono Alessandro e l’ex di Brescia. A “Chi l’ha Visto” parla l’amico a cui è stato sequestrato il cellulare

Gli appelli della famiglia, gli aspiranti fidanzati e l’ex che doveva rivedere nel suo viaggio programmato a Brescia. A “Chi la visto” si cerca di ricomporre la rete di frequentazioni e le relazioni di Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa il 24 novembre scorso da Nardò, nel Leccese.

IL PRESUNTO FIDANZATO

La trasmissione prima riferisce dei tentativi falliti di parlare con Alessandro, un ragazzo che, secondo la famiglia, l’ha cercata più volte dopo che Tatiana ha fatto perdere le sue tracce, sia a casa che sul luogo di lavoro. Secondo i familiari il ragazzo si ‘spacciava’ per fidanzato di Tatiana, ma la figlia non lo ha mai presentato come tale, ma solo come un amico. Ad ogni modo, il giovane ha respinto ogni tentativo di approccio della giornalista della trasmissione, declinando ogni richiesta con un chiarissimo “non voglio saperne nulla”, aggiungendo che sta già collaborando con gli inquirenti.

L’AMICO CHE L’HA VISTA PER ULTIMO

Poi c’è Dragos, un amico che si è dichiarato come l’ultima persona che avrebbe visto la ragazza, quel lunedì sera, 24 novembre, prima di scomparire nel nulla. Lui parla alle telecamere, spiegando che gli investigatori gli hanno sequestrato il telefonino perché “secondo loro- ha spiegato- ci possono essere dentro prove di atti di istigazione al suicidio”. Infatti, come riferisce il Quotidiano di Puglia, la Procura di Lecce, che coordina le indagini, avrebbe aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio. Sempre secondo il quotidiano locale conferma che i carabinieri hanno sequestrato in giornata il cellulare del 30enne romeno Dragos, amico della ragazza.” I due- riferisce la testata- si sarebbero visti a pochi passi dal centro lunedì sera, giorno della scomparsa, attorno alle 19.30 pare per un chiarimento. Un fattore al vaglio degli inquirenti che sposterebbe in avanti di quattro ore la presenza della ragazza vicino parco Raho, a circa 500 metri dall’abitazione dei Tramacere”.

L’EX DI BRESCIA E QUEL VIAGGIO PER RAGGIUNGERLO

Lo stesso amico racconta poi a “Chi l’ha visto” che quella sera il cellulare di Tatiana aveva la batteria scarica: un punto che la conduttrice sottolinea perché lo smartphone della ragazza si spegne e diventa irraggiungibile proprio quella notte in cui di lei si perdono le tracce. E ancora, durante il loro incontro “le proposi di andare con lei, di accompagnarla in questo viaggio che stava per fare per staccare la spina”, racconta Dragos, riferendosi al viaggio di cui erano a conoscenza anche i familiari, che Tatiana voleva fare a Brescia, per vedere il suo ex ragazzo, e che aveva già programmato per il 27 novembre, qualche giorno dopo la scomparsa. Per Dragos il viaggio era più che una visita all’ex: “Voleva salutare un po’ di amici rimasti lì, dove aveva iniziato l’università, qualche amico le era rimasto, non per forza l’ex fidanzato”, di cui, aggiunge secondo lui non era più innamorata.

GLI INTERROGATIVI SENZA RISPOSTA

Alla domanda della cronista ‘pensi che qualcuno potesse farle del male?”, Dragos in modo anomalo dice che preferisce non rispondere, ma poi quando gli si chiede cosa può esserle successo, si limita a dire che “avrà voluto allontanarsi per riflettere e staccare la spina, per sentirsi più libera”. I familiari, nel corso della trasmissione, dicono di non conoscere il ragazzo, lo stesso fratello di Tatiana si dice stupito che la sorella non gli avesse mai parlato di questa confidenza con Dragos. Diversamente sapevano che la ragazza voleva andare a Brescia a trovare l’ex a cui ancora si sentiva legata. Ma al momento della scomparsa non aveva preparato valigie, ne aveva con sé i biglietti del viaggio o soldi necessari, cosa che fa escludere una sua partenza anticipata.

