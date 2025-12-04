Oroscopo di oggi, giovedì 4 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Oggi le Stelle sono dalla tua parte e t’invitano anche a fare un clamoroso passo in avanti. In amore attento alle storie doppie perché in un periodo così fertile possono capitare più occasioni. Novità per chi si è separato!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Qualche dissonanza, non sei in perfetta forma oppure sei arrabbiato perché alcune risposte non arrivano subito, devi aspettare e avere pazienza.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

E’ un buon giorno per i sentimenti. In primo piano ci sono le amicizie, i contatti che condividi da lungo tempo e con cui ti confronti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giocherai in difesa, starai un po’ in ritirata per certe faccende rimaste in sospeso, non vorrai esporti troppo. Le recriminazioni in amore non servono, meglio parlar chiaro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Cerca di frequentare gente positiva ed energica, hai bisogno di conferme, serenità. A volte, in certe situazioni, sei proprio tu ad essere troppo intransigente.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ottima questa giornata per l’amicizia, ma anche per cercare di comunicare con gli altri in maniera più costruttiva. Raggiungerai un traguardo e potrebbe essere anche di tipo amoroso.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sentimenti in primo piano, se sei solo non pensare di poterci stare a lungo, puoi abituarti ma alla fine hai bisogno di confronti. Il consiglio che devo dare in questo periodo è di fare le cose che t’interessano senza pretendere risposte immediate.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Cielo più nervoso per i sentimenti. L’orgoglio è una brutta bestia, mettilo da parte.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se un amore non va, adesso parla chiaro. Telefonata inaspettata da un amico…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La prima parte di questa giornata è fuori forma. Se c’è una persona che ti piace, potresti non ottenere ciò che vuoi. Attento a legami con persone lontane o già impegnate!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non sei soddisfatto quasi di nulla, e quando capita così cominci a non accontentarti più di nulla. E’ probabile che tu debba incontrare una persona che riversa su di te tensione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La prima cosa a cui devi pensare è la forma fisica. In amore stai pensando cosa sia più giusto fare. Attenzione a qualche curioso che può nuocerti.