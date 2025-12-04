GEVI si aggiudica la seconda edizione della Energy Innovation Cup. La startup con sede a Pontedera, in provincia di Pisa, sviluppa turbine eoliche verticali di nuova generazione

GEVI si aggiudica la seconda edizione della Energy Innovation Cup. La startup con sede a Pontedera, in provincia di Pisa, sviluppa turbine eoliche verticali di nuova generazione, equipaggiate con intelligenza artificiale autoapprendente, capaci di adattarsi a qualsiasi condizione di vento, anche in contesti urbani o su tetti con venti ridotti. GEVI opera nel campo delle tecnologie per l’energia rinnovabile, un settore in rapida crescita: di fronte alla necessità sempre più urgente di ridurre le emissioni e contrastare i cambiamenti climatici, le aziende cercano soluzioni energetiche pulite, efficienti e sostenibili. La transizione energetica non riguarda solo la produzione di energia, ma anche la sua distribuzione, lo stoccaggio e il consumo intelligente.

In questo contesto dinamico e in continua evoluzione, si è dunque svolta la seconda edizione dell’Innovation Cup, un’iniziativa promossa da Enegan, energy partner specializzato nel guidare le aziende verso una transizione green, e IAG, gruppo leader nel venture capital italiano che mira a valorizzare imprenditorialità e progetti funzionali a un radicale sviluppo tecnologico, mettendoli in contatto con grandi aziende e fornendo strumenti per incrementare il loro potenziale.

La competizione nasce con l’obiettivo di dare visibilità alle startup impegnate nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative e sostenibili, offrendo loro l’occasione di presentare progetti capaci di guidare il cambiamento tecnologico e la transizione verso un’energia più pulita. Le oltre 25 startup partecipanti hanno risposto alla sfida con grande creatività, proponendo idee diverse e pionieristiche: dall’applicazione dell’intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo energetico nelle abitazioni, a piattaforme digitali che supportano le aziende nella gestione sostenibile e nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030, fino a tecnologie in grado di rivoluzionare la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energie rinnovabili non convenzionali, aprendo nuove strade per un futuro più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Attraverso un rigoroso processo di selezione da parte di manager e collaboratori di Enegan, le tre startup finaliste hanno presentato i loro progetti durante l’evento conclusivo. La cerimonia di premiazione, tenutasi presso gli uffici Enegan a Vinci, ha celebrato il vincitore GEVI, che ora avrà l’opportunità di collaborare con Enegan per realizzare progetti concreti e proporre nuove soluzioni nell’ambito della green economy.

L’evento non solo ha riconosciuto l’eccellenza delle startup partecipanti, ma ha anche favorito l’interazione tra esse, Enegan e gli investitori del network IAG, aprendo porte a partnership future e creando un ambiente favorevole per lo sviluppo delle tecnologie pulite.

La seconda edizione dell’Energy Innovation Cup si conferma quindi un catalizzatore di idee e opportunità nel campo del Cleantech, promuovendo innovazione e imprenditorialità nell’ambito della sostenibilità, come spiega Carlo Tassi, Presidente IAG: “La nostra missione è creare connessioni tra realtà innovative e aziende affermate, trasformando le idee in opportunità concrete e progetti di valore. Siamo entusiasti di portare avanti questa iniziativa con Enegan: in un momento in cui la sostenibilità è sempre più centrale, vogliamo sostenere progetti capaci di fare la differenza e lasciare un impatto reale sul futuro”.

Guardando avanti, la collaborazione tra Enegan e GEVI continuerà a stimolare la ricerca di soluzioni avanzate nel settore della clean energy, promettendo nuove sfide e opportunità anche per altre startup che desiderano emergere nel panorama delle tecnologie pulite. La transizione verso un futuro a basso impatto ambientale è resa possibile grazie all’impegno congiunto di Enegan, IAG e delle menti imprenditoriali che stanno plasmando l’industria del Cleantech, gettando le basi per lo smart energy management del domani.

La Innovation Cup si è rivelata dunque un’iniziativa di successo, offrendo visibilità, collaborazioni e supporto a startup emergenti, come spiega Andrea Guarducci, Presidente di Enegan: “Siamo davvero orgogliosi di aver dato continuità al progetto Innovation Cup. Sostenere startup con idee innovative nel nostro settore, oltre ad essere un’attività che le aziende dovrebbero prendere come mission rappresenta, per noi, un valore aggiunto. Già dopo la prima edizione abbiamo avuto modo di collaborare con la startup vincitrice e con il suo progetto rivoluzionario. Anche per questa edizione, siamo convinti che potranno nascere nuove opportunità di business. Grazie ad Innovation Cup abbiamo modo di unire competenze e sviluppare sinergie che consentono di valorizzare le idee vincenti per il futuro. Ringraziamo IAG e tutte le startup che hanno partecipato a questa iniziativa, con la speranza che ci siano sempre più occasioni per stimolare e premiare i giovani imprenditori che hanno come filosofia un mondo migliore e più sostenibile”.