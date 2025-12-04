Elicottero precipita in Valtellina: estratte vive tre persone, una vittima

Elicottero si schianta in Valtellina: estratte vive tre persone, ma c’è un morto. Secondo le prime indiscrezioni a guidare il mezzo sarebbe stato Maurizio Folini, il “pilota degli 8mila”

Un elicottero avrebbe urtato contro uno sperone di roccia per poi precipitare in una zona impervia in località La Prese, nel comune di Lanzada in Valtellina. Le notizie sulle sorti dei passeggeri sono state altalenanti. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.35, poco dopo si è parlato di 4 dispersi. Poi ancora si era persino pensato al miracolo: è stato comunicato che a bordo vi erano in realtà 3 persone, il pilota e due passeggeri, e che tutti sono stati recuperati sani e salvi. Invece niente da fare: poco dopo le 13 è arrivata la notizia che un quarto passeggero in realtà fosse a bordo, ma non è sopravvissuto allo schianto.

L’elicottero trasportava il pilota e tre operai impegnati nei lavori di ripristino, dopo la frana del 12 novembre in Valmalenco. L’allarme è partito alle 8.35 di questa mattina, giovedì 4 dicembre, quando l’elicottero è stato visto precipitare e dall’alto le immagini riportavano quello che ne restava, una carcassa di rottami di metallo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre, valutando le difficoltà di recupero. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Sondrio e di Chiesa Valmalenco, i carabinieri di Sondrio, i soccorritori Areu 118 con l’eliambulanza e il Soccorso alpino e speleologico. Poi la buona notizia: tre passeggeri sono stati individuati, tutti incredibilmente salvi. Sono stati estratti dal mezzo e avrebbero riportato solo ferite lievi.

Per ora non sono state diffuse le generalità dei tre uomini sopravvissuti, ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra loro, a guidare il velivolo, sarebbe stato un super pilota con grande esperienza, Maurizio Folini. Lo stesso quotidiano aggiunge però che non vi sono conferme a riguardo.

CHI È MAURIZIO FOLINI

Se così fosse, di certo avere lui al volante può aver fatto la differenza: è stato proprio Folini tra i primi ad intervenire nei giorni scorsi sulle vette himalayane per il recupero dei nove alpinisti, cinque italiani che vi hanno perso la vita. Maurizio Folini, 60 anni, di Chiuro, in Valtellina, maestro di sci e guida alpina, è soprannominato non a caso il “pilota degli ottomila”.

