Diffuse le foto delle stanze degli abusi sull’isola di Epstein

Le stanze degli abusi sull’isola di Epstein: ecco le immagini inedite e inquietanti. I democratici diffondono anche i video della villa del finanziere di Little Saint James

Grandi camere con letti a baldacchino, ampi bagni con vasche e divani, oppure stanze con vasti scaloni dotati di doccia e numerosi contenitori ai lati pieni di coperte e cuscini. E ancora: una tetra stanza con seduta da dentista al centro e maschere (di volti maschili) appese alle pareti. Il tutto dominato da pareti bianche e pavimento bianco e mobili bianchi. I democratici statunitensi hanno pubblicato e diffuso sui social una inedita serie di foto e video dell’isola privata e della tenuta del finanziare accusato di violenze sessuali su minori Jeffrey Epstein.

Tra i video diffusi, anche quello che riprende i giardini e la piscina della villa del finanziare morto- ufficialmente suicida- in carcere nel 2019. La villa si trova a Little Saint James, l’isola caraibica che sarebbe stata teatro dei traffici sessuali dell’ex finanziere. È la prima volta che è possibile vedere dentro e fuori questi ambienti.

IL GIALLO DELLE PAROLE SULLA LAVAGNA E I NOMI SULLA TASTIERA

Tra le immagini anche quella di telefono fisso con alcuni nomi scritti sui tasti di chiamata rapida, tra cui Darren, Rich, Mike, Patrick e Larry. E quella con una gigantesca lavagna su cui svettano scritte misteriose come “potere”, “intellettuale”, “politico”, “inganno”, “musica”, “verità”, “sembra”. Alcune parole, sia sulla tastiera del telefono che sulla lavagna, sono state coperte per non essere leggibili.

“Gli Oversight Dems hanno ricevuto foto e video inediti dell’isola privata di Jeffrey Epstein, che offrono uno sguardo straziante dietro le porte chiuse di Epstein. Guarda tu stesso. Non smetteremo di lottare finché non porremo fine a questa copertura e non renderemo giustizia ai sopravvissuti”, recita il post su X del gruppo del partito all’opposizione statunitense che si fa chiamare “Oversight Dems”.

“IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA PUBBLICHI TUTTI I FILE, ORA”

Tra loro il deputato democratico Robert Garcia scrive dal suo profilo scrive: “Continueremo a pubblicare documenti e fascicoli man mano che li riceveremo. I sopravvissuti meritano giustizia e verità”. E ancora: “Abbiamo bisogno che il Dipartimento di Giustizia pubblichi tutti i file, subito”. Di fatto, pubblicando queste immagini, i democratici puntano a mantenere alta l’attenzione e il pressing per la pubblicazione completa degli Epstein files. Questi documenti sono diventati un vero e proprio caso politico, vista l’amicizia di lunga data- poi bruscamente troncata- tra lo stesso Epstein e il presidente Donald Trump, ma anche per l’ampia rete di relazioni con uomini di potere intrattenute dal finanziere poi misteriosamente morto in carcere.

(photo credit: Oversight dem/X)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)