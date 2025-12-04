All’OffOff Theatre “Raccontami Alessandro” con Nicola Bizzarri e Andrea Pellizzoni

Direttamente da Lecco, città dei Promessi Sposi, con “Raccontami Alessandro” la compagnia StendhArt Teatro compie un viaggio andata e ritorno nel tempo

Cosa sappiamo di Alessandro Manzoni? Dell’uomo, prima dello scrittore. Direttamente da Lecco, città dei Promessi Sposi, a Roma la compagnia StendhArt Teatro compie un viaggio andata e ritorno nel tempo, alla scoperta di chi ha scritto uno dei capolavori portanti della nostra cultura. In scena solo sabato 6 e domenica 7 dicembre, in via Giulia arriva “Raccontami Alessandro”, di e con Nicola Bizzarri (Alessandro Manzoni) e Andrea Pellizzoni (psicologo), accompagnati dal violino di Francesco Romeo sulla scena curata da Loredana Mazzoleni, con ricerche storiche compiute da Paola Panzeri per ricostruire le vicende private del padre de “I Promessi Sposi”. Nel 2023, lo spettacolo è selezionato al Festival Catania Fringe Off 2023.

In una surreale, ironica ma profonda seduta di psicoterapia, Alessandro Manzoni si racconta e viene raccontato. Uno studio, del tè caldo, pile di libri e pagine di appunti. Siamo nei primi anni del 1800, quando Manzoni scrive a Fauriel. Uno scambio epistolare è come un dialogo lungo una vita, fatto di confessioni, esperienze, gioie, paure, amori e buffe curiosità. Lo scrittore si confida nelle sue lettere come fosse in una seduta di psicoterapia. Oggi, nel 2025, Manzoni si confronta con uno psicologo e le parole utilizzate dall’attore in scena, sono le stesse che lo scrittore utilizzò nelle sue lettere. I due interpreti raccontano al pubblico un Manzoni inedito, mai visto, profondo, a tratti contemporaneo e così incredibilmente simile a noi, svelando l’uomo che si nasconde dietro l’immensa figura letteraria che tutti conosciamo.

Il racconto dell’uomo prima dello scrittore, avviene alternando narrazione ed interpretazione, viaggiando avanti e indietro nel tempo, in un testo che racconta l’intimità della persona e ironizza sui numerosi racconti e le controverse testimonianze di chi lo ha conosciuto davvero, che mostrano un lato molto originale, quasi buffo dell’autore.

