A “Nuovi Eroi” su Rai 3 la storia di Adriano Blundo

Dall’impegno in Polizia al riconoscimento del Quirinale: stasera su Rai 3 a “Nuovi Eroi” si racconta la storia di Adriano Blundo

Torna “Nuovi Eroi” con un episodio dedicato al coraggio quotidiano e al valore del servizio pubblico, in onda giovedì 4 dicembre su Rai 3 alle 20.15. Al centro della puntata, la storia di Adriano Blundo, un uomo che ha trasformato il senso di giustizia in impegno concreto coltivando fin da bambino una naturale avversione verso ogni forma di prepotenza accanto al sogno di diventare poliziotto. Dopo il diploma e la leva, Blundo sceglie la Polizia di Stato, spinto anche dai tragici attentati di Capaci e di via dei Georgofili, che lo colpiscono profondamente.

Nel corso degli anni si distingue per dedizione e coraggio, come quando, a rischio della propria vita, estrae una donna da un’auto ribaltata in un grave incidente stradale. E proprio per questo gesto esemplare, Blundo viene insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Nuovi Eoi”, prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la collaborazione del Quirinale, racconta ogni giorno le storie di cittadini e citttadine premiati dal Presidente Sergio Mattarella, con la voce narrante di Veronica Pivetti.