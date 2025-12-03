Scommesse X-Factor, è l’ora della finale: i bookmaker incoronano Rob

Quote scommesse X-Factor, è l’ora della finalissima: i bookmaker incoronano Rob, EroCaddeo primo rivale in quota

Per il secondo anno consecutivo sarà Napoli a ospitare la finalissima di X-Factor. Anche nell’edizione 2025, il vincitore verrà proclamato in piazza Plebiscito con tutti i giudici arrivati all’atto decisivo con un artista in gara. I bookmaker, si legge su Agipronews, hanno pochi dubbi, la grande favorita resta Rob, cantante del team di Paola Iezzi, data vincente a quota 2 su Snai e Betflag.

Dietro a lei grande bagarre, con EroCaddeo, della squadra di Achille Lauro, secondo in lavagna a 4 volte la posta, seguito da Delia e PierC, capitanati rispettivamente da Jake La Furia e Francesco Gabbani, entrambi fissati a 4,50. Per i betting analyst per il terzo anno consecutivo la vincitrice sarà donna, opzione proposta a 1,50 contro il 2,40 di una vittoria di un concorrente uomo.