Oroscopo di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale.
L’oroscopo di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Stimolante la forza della Luna e di Plutone in armonia. L’esperienza accumulata negli anni è l’alleata su cui contare per guardare al domani senza paura. Gli amici ci sottopongono inviti intriganti. Una rimpatriata con i compagni di scuola per un pieno di ricordi.
Toro
Oggi che la Luna rimane nelle retrovie, siamo nella condizione di spirito migliore per goderci il calduccio e l’intimità della nostra casa. Un aiuto insperato arriva da Venere, che entra in Sagittario e ci stimola a modificare ciò che non ci piace.
Gemelli
La Luna e Plutone ci sollecitano ad agire. Contiamo pure sulle nostre risorse, per sbloccare un progetto, per tentare nuove vie con buoni risultati. Applichiamo l’elasticità mentale, facciamo tesoro delle esperienze acquisite per cambiare rotta.
Cancro
In cuor nostro c’è spazio per una dolce intesa con la persona amata? Non consideriamolo un lusso, tra gli impegni troviamo il tempo per il cuore. Evitiamo di farci travolgere dal lavoro, diamogli il giusto peso, con calma e sangue freddo facciamo tutto.
Leone
La Luna in Ariete ci dona una sferzata di vitalità. Approfittiamone per muoverci, per fare programmi, per un salutare stacco. Buone notizie all’orizzonte. Da stasera Venere in Sagittario ci porta regali che profumano d’amore.
Vergine
Evitiamo di razionalizzare troppo le situazioni, lasciamo agire la spinta istintiva. È il cuore che ci consente di superare remore ed esitazioni. Siamo di fronte a una relazione sentimentale difficile? Viviamola al meglio, senza però ipotecare il futuro.
Bilancia
Una giornata eccitante, animata da incontri che trasmettono entusiasmo e desiderio di conquiste. Gustiamoci il calore che ci avvolge. Passione e tenerezza si amalgamano alla perfezione. Chi è solo ha la possibilità di vivere avventure intriganti.
Scorpione
Fine mese tranquillo. Possiamo fare un bel lavoro, preparare il terreno per nuovi traguardi professionali, meditare su progetti realizzabili. Curiamo dei piccoli disturbi, con un’alimentazione sana e un’attività fisica per rinforzare il tono muscolare.
Sagittario
Aiutata da Plutone, la Luna in Ariete ci elargisce una bella iniezione di fiducia. Combattiamo a spada tratta contrasti e divergenze. Successi sportivi, sia nostri sia della squadra per cui facciamo il tifo ci riempiono di entusiasmo.
Capricorno
Il cielo ci invita a chiudere un occhio sulle mancanze altrui. Chi ci circonda non è perfetto, ma onestamente, noi possiamo affermare di esserlo? Seguiamo la nostra natura pragmatica di fronte a qualche intoppo familiare. Si tratta di inezie del tutto risolvibili.
Acquario
Plutone rende più potente l’influsso della Luna in Ariete. Novembre termina in bellezza, grazie a un’energia che ci rende invincibili. Accogliamo con piacere e con sollievo l’arrivo di Venere in Sagittario. Da oggi l’amore ci sorride.
Pesci
Ultima domenica del mese di cui approfittare al massimo per consolidare o definire una storia affettiva. Da domani possono arrivare perplessità. Abbiamo tempo, non aspettiamo tempo. Evitiamo di rimandare chiarimenti, dichiarazioni o approcci.