La regina della televisione italiana Maria De Filippi si commuove a Belve: “Riporterei in vita Maurizio Costanzo e gli chiederei se ha sofferto”

“Che belva mi sento? Maria De Filippi”. L’attesa era tutta per lei. La regina della televisione italiana si è seduta allo sgabello di Belve e ha risposto ad alcune domande di Francesca Fagnani. Un momento inedito, a conclusione di una stagione che l’ha vista partecipare in ogni puntata tenendo le redini delle conversazioni con la giornalista. Da intervistatrice a intervistata, De Filippi si è raccontata con grande sincerità, parlando della sua giovinezza e fino all’addio a Maurizio Costanzo.

LA BELVATA DI MARIA DE FILIPPI

“Ho rubato argenteria in casa mia”, ha ricordato rivelando una delle sue belvate. “Ero molto giovane, non avevo ancora la patente, ma avevo la Vespa 50. Prendevo le multe perché viaggiavamo in due. I miei erano arrabbiati- ha continuato – quindi mi misi d’accordo con il portiere, si chiamava Emilio: ogni volta che arrivavano le multe, le metteva da parte e non le consegnava a mia madre. Quando sono diventate tante, non sapendo come pagarle – mio padre mi dava una paghetta settimanale molto bassa – io presi dei pezzi di argenteria, andai da un gioielliere lontano da casa e glieli vendetti. Con quei soldi pagai le multe”.

Tra i pezzi era finito “un piccolo lingotto d’argento con la scritta Mille Miglia”. Quel pezzo portò allo smascheramento del segreto. “Mio padre era un appassionato di auto d’epoca- ha spiegato ancora Maria- lo aveva vinto facendo le Mille Miglia, ci teneva tanto, ma io non lo sapevo. I miei genitori avevano iniziato a chiedersi dove fosse finito. Venne accusato mio fratello maggiore. Io sono stata in silenzio per un po’, fino a che a un certo punto ho detto ‘Sono stata io’”.

“Venni presa, caricata in macchina, dovetti confessare alla gioielleria che avevo rubato. Erano almeno una decina di pezzi”, ha ricordato Maria.

RIPORTARE IN VITA QUALCUNO: MAMMA, PAPÀ E MAURIZIO

All’immancabile domanda su chi riporterebbe in vita, De Filippi si è commossa. “Ne porterei tre. Mio padre per dirgli che è andato via troppo presto. Mia madre: ripensando a tante cose che lei ha fatto e di cui a volte io mi sono lamentata, con il senno di poi ho capito che molti suoi comportamenti che pensavo fossero sbagliati invece mi sono serviti. E Maurizio“.

Non nascondendo la fatica nel parlarne, del marito ha detto: “Ho fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico, ma non so se all’ultimo momento ha sofferto. Gli chiederei questo”. De Filippi e Costanzo sono stati sposati dal 1995 al febbraio 2023, quando il giornalista e conduttore è scomparso. Nel 2002 la coppia aveva preso in affido il figlio Gabriele, poi adottato nel 2004.

QUI il video dell’intervista a Belve.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)