La colonna sonora originale del videogame Clair Obscur: Expedition 33 arriva in Italia

La colonna sonora originale del videogame Clair Obscur: Expedition 33 arriva per la prima volta dal vivo in Italia! Il concerto “A Painted Symphony”, eseguito da Lorien Testard, Alice Duport-Percier e l’Orchestre Curieux approda al TAM Teatro degli Arcimboldi Milano giovedì 7 maggio 2026 per un appuntamento unico. I biglietti saranno disponibili sul sito del Teatro e su TicketOne a partire dalle ore 11.00 del 2 dicembre.

Dopo aver ottenuto i più alti riconoscimenti dell’industria videoludica, incluso il Golden Joystick Award per la Miglior Colonna Sonora, Clair Obscur: Expedition 33 porta finalmente la sua musica in concerto. A Painted Symphony invita il pubblico a scoprire dal vivo una colonna sonora acclamata come una delle più straordinarie degli ultimi anni.

“A Painted Symphony”

Clair Obscur: Expedition33

7 maggio 2026 – TAM Teatro Degli Arcimboldi – Milano

Biglietti acquistabili a partire dalle ore 11.00 del 2 dicembre

Sul sito del Teatro e TicketOne.

Per info: www.virusconcerti.com; apaintedsymphony.expedition33.com

Con Clair Obscur: Expedition 33, Lorien Testard ha firmato una delle colonne sonore più celebrate degli ultimi anni. Melodie eteree, orchestrazioni ricche, motivi vocali ipnotici: la musica del gioco è stata riconosciuta unanimemente come uno dei suoi pilastri artistici.

Un’eccellenza che è stata consacrata da numerosi premi, tra cui il Golden Joystick Award per la Miglior Colonna Sonora, mentre il gioco ha conquistato il titolo di Ultimate Game of the Year per un totale di 7 Golden Joystick Awards. Il titolo domina inoltre la stagione dei premi con 12 nomination ai Game Awards 2025, un record storico.

Questi riconoscimenti riflettono un consenso chiaro: Clair Obscur deve una parte fondamentale della propria forza emotiva alla sua musica; una musica che trova la sua piena potenza sul palcoscenico.

Lorien Testard (compositore), Alice Duport-Percier (voce) e l’Orchestre Curieux interpretano dal vivo i temi più iconici del gioco. Arrangiamenti concepiti appositamente per il live, ricchezza sinfonica, una voce solista straordinaria: attraverso lo spettacolo il pubblico potrà riscoprire la colonna sonora in una versione unica, pensata per far vivere l’universo del gioco oltre lo schermo.