In libreria e online “Vie libere” di Paolo L. Bernardini

In tutte le librerie Vie libere di Paolo L. Bernardini. Per spiegare una cosa difficile e preziosa come la libertà Bernardini, ordinario di Storia moderna presso l’Università degli Studi dell’Insubria, ha pensato bene di disegnare la mappa di una città ideale, dove ogni via, piazza, largo o salita sono intitolati a protagonisti di storie edificanti e spesso dimenticate, improntate alla pratica e alla promozione della libertà umana contro sistemi oppressivi nei confronti dell’individuo.

Leggendo le vite di filosofi, scrittori, politici, economisti e imprenditori, da un visionario come Ray Kroc, il fondatore di McDonald’s, a un autore contemporaneo come Yuval Noah Harari, fino ai grandi pensatori liberali e libertari come Frédéric Bastiat e Murray N. Rothbard, il lettore si troverà a passeggiare lungo venticinque “vie libere”, compiendo un percorso capace di offrire stimolanti spunti di riflessione su concrete manifestazioni della libertà e importanti episodi storici ignoti ai più.

Il pensiero liberale, scrive l’autore nella Prefazione, significa «attuare la propria libertà», e «in tal senso, questo libro vuole testimoniare, attraverso la cartografia di una immaginaria cittadina, le vite e gli eventi che, in qualche modo, sono stati esemplari nel tentativo di realizzare questa aspirazione. E che possano, appunto, fungere da riferimento anche per noi nella nostra epoca».

Paolo L. Bernardini dirige dal 2019 il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio dell’Università degli Studi dell’Insubria, ed è Fellow del Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamino Segre” dell’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma.

Paolo L. Bernardini, Vie libere, Liberilibri 2025, collana Altrove, pagg. 238, euro 18.00, ISBN 979-12-80447-68-5.