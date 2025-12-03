Il traffico di animali esotici a Geo oggi su Rai 3

Mercoledì 3 dicembre, alle 16.10 su Rai3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura

Mercoledì 3 dicembre, alle 16.10 su Rai3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Leoni marini tenuti al guinzaglio come cani, senza poter mai nuotare o immergersi. Scimpanzè tenuti in assoluto isolamento, senza mai poter interagire con i propri simili.

Sono solo due esempi di un mercato, quello del traffico di animali esotici, purtroppo ancora molto florido anche nel nostro Paese. La moda di detenere animali selvatici come se fossero “pet” va fermata e c’è qualcuno che lavora ogni giorno per questo: i Carabinieri del Nucleo CITES.

Per parlare di questo argomento e raccontare le storie di animali sequestrati “Geo” ospita il Capitano Matteo Brovelli, Comandante Sezione Operativa Centrale Carabinieri Cites e il Capitano Clizia Lutzu, comandante del Nucleo Cites di Salerno.