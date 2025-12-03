Il film “Omen L’origine del presagio” stasera su Rai 4: la trama

In prima visione Tv stasera su Rai 4 “Omen L’origine del presagio” con Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sônia Braga, Tawfeek Barhom, Bill Nighy: la trama
Una giovane donna americana arriva a Roma per intraprendere il suo percorso religioso, ma ben presto scopre una cospirazione oscura che mira a favorire la nascita dell’incarnazione del male. La sua fede e la sua stessa vita vengono messe alla prova mentre eventi inquietanti svelano l’origine del futuro Anticristo.
E’ la trama del film “Omen L’origine del presagio” in onda in prima visione tv mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4.
Nel cast: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sônia Braga, Tawfeek Barhom, Bill Nighy.