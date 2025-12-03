Il film drammatico “Riabbracciare Parigi” stasera su Rai Movie: la trama

In prima Tv su Rai Movie “Riabbracciare Parigi” con Virginie Efira, Benoit Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow: la trama del film

Mia, sopravvissuta a un attentato terroristico in un caffè di Parigi, cerca di ricostruire la propria vita affrontando il trauma e la memoria frammentata di quella notte. Nel suo percorso di guarigione, tra incontri con altri sopravvissuti e il bisogno di ritrovare un senso di normalità, la donna impara a confrontarsi con il dolore e a riabbracciare la città che le ha cambiato per sempre l’esistenza.

E’ la trama del film “Riabbracciare Parigi” con Virginie Efira, Benoit Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow in onda in prima Tv su Rai Movie mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21:20.