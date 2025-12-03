Chiuse le indagini per la morte di Ramy: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale

Morte Ramy a Milano, indagini chiuse: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale. E ci sono nuovi militari indagati

Chiuse le indagini per l’incidente che il 24 novembre 2024 costò la vita al giovane Ramy Elgaml a Milano: l’avviso di fine indagine, atto che solitamente prelude ad un richiesta di rinvio a giudizio, riguarda Fares Bouzidi, che guidava lo scooter su cui Ramy viaggiava da passeggero, e il carabiniere che era alla guida dell’ultima macchina che li stava inseguendo. L’accusa è di omicidio stradale. Lo scooter con in sella i due giovani, che non si era fermato al controllo dei Carabinieri, andò a schiantarsi dopo un inseguimento durato otto chilometri: Ramy, che andò a sbattere contro un palo, morì sul colpo.

ALTRI CARABINIERI INDAGATI PER FALSO

Il nuovo provvedimento di chiusura delle indagini fa emergere anche alcune novità nell’inchiesta: ci sono infatti altri militari indagati con accuse, a vario titolo, di favoreggiamento e depistaggio per la cancellazione di video e file di testimoni, di false informazioni ai pm e di falso ideologico sul verbale d’arresto per resistenza di Bouzidi. L’accusa di falso riguarda anche il carabiniere che guidava la gazzella che, oltre che di omicidio stradale per la morte di Ramy, è accusato anche di lesioni nei confronti di Bouzidi per l’incidente. La notizia dei nuovi indagati è stata anticipata sui quotidiani odierni Il Giorno, la Repubblica e il Corriere della Sera.

Il fatto che i due carabinieri che avevano svolto l’intervento fossero accusati di aver mentito nella relazione era cosa nota. Ora si è aggiunto il fatto che a mentire sarebbero stati almeno altri due carabinieri. L’accusa è di falso ideologico.

SALVINI: “CARABINIERI A PROCESSO? ASSURDO, BENE RIFORMA GIUSTIZIA”

“Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Un’altra richiesta assurda e vergognosa. Onore all’Arma e alle nostre Forze dell’Ordine! Riforma della Giustizia? Sì, grazie”. Così sui social, il leader della Lega, Matteo Salvini.

