Ballando con le stelle, Barbara D’Urso non si ritira nonostante il problema alla spalla

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo il problema alla spalla: “Non ci ritiriamo”. La conduttrice e Pasquale La Rocca in sala prove come da programma

Una settimana con il tutore per recuperare il problema alla spalla sinistra esploso durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Barbara D’Urso si mostra in video dopo la visita ortopedica che ha confermato la diagnosi: “Evento traumatico distrattivo spalla sinistra su precedente patologia infiammatoria con borsite”.

“NON CI RITIRIAMO”

In un video pubblicato su Instagram dal ballerino Pasquale La Rocca e poi in una successiva diretta, la conduttrice rompe il silenzio sull’ipotesi di un possibile ritiro dal programma. “Io sono una guerriera”, ha ripetuto D’Urso spiegando di non avere nessuna intenzione di tirarsi indietro. “C’è un intruso, siamo in tre”, ha detto del tutore in bella vista sulla spalla sinistra.

“Siamo qui in sala prove e volevamo darvi un piccolo aggiornamento riguardo lo stato di Barbara- ha detto La Rocca – sarà una settimana un po’ più complicata, come potete immaginare. Lei è una testa dura, aveva questa piccola infiammazione già da qualche settimana che è peggiorata. Lei si butta e siamo arrivati qui”. Il professionista, così, anticipa e assicura: “Dobbiamo trovare una soluzione, capire come ballare in questo modo. Lo faremo. Non ci arrendiamo, figurati lei. Non ci ritiriamo“.

In una successiva diretta Instagram, La Rocca ha promesso “un ballo di dedica, sarà elegante, bellissimo”.

