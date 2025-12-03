Al Teatro di Porta Portese arriva il “Festival del diritto alla felicità”


Arriva il “Festival del diritto alla felicità”: dall’8 al 10 dicembre a Roma il MoVi Lazio promuove il primo festival di volontariato sociale presso il Teatro di Porta Portese

ossitocina nuovo anno benessere felicità sistema immunitario

Tre serate, tre spettacoli, un unico messaggio: il diritto alla felicità è di tutti e per tutti. Per questo va difeso, raccontato e celebrato insieme. Si terrà a Roma, dall’8 al 10 dicembre 2025, presso il Teatro Porta Portese, la prima edizione del “Festival del Diritto alla Felicità”, la rassegna di teatro solidale ideata e promossa da MoVI Lazio patrocinata dal Municipio XII del Comune di Roma.

La direzione artistica è affidata a Lucia Ciardo, scrittrice, regista e attrice.

Madrina d’eccezione sarà l’attrice Claudia Campagnola, da sempre attenta ai valori sociali e ai diritti delle donne.

Il Teatro come presidio di partecipazione sociale

“Questa manifestazione non è soltanto un evento artistico, ma è un atto politico e sociale. Portare le persone negli spazi teatrali significa fare comunità, riconoscersi simili. Il teatro che vogliamo offrire ai cittadini romani è un teatro che cura e che unisce” dichiara Maurizio Marrale, presidente del MoVi Lazio.

“Il festival – prosegue Marrale – è stato concepito come un momento di riflessione condivisa e il palcoscenico diventa strumento mediante il quale rappresentare l’esigenza di giustizia sociale, riconoscendo la voce delle fragilità e attivando un processo di empatica consapevolezza.

Gli attori e le compagnie ospiti — Compagnia Walden, Compagnia 2Giga e Compagnia Lady Godiva — sono professionisti del teatro sociale; le opere portate in scena parlano di migrazione, dipendenza ed emancipazione femminile. L’arte teatrale, fatta di voci, corpi, suoni e parole, diventa il cuore della partecipazione sociale: il teatro supera la semplice dimensione di intrattenimento per divenire un’esperienza collettiva di crescita civile.

La voce del XII Municipio: Cultura e Territorio

L’evento assume una rilevanza strategica per la città di Roma e per il XII Municipio che ha riconosciuto il patrocinio istituzionale all’iniziativa.

“Ospitare il ‘Festival del Diritto alla Felicità’ al centro del nostro territorio, nel Teatro Porta Portese, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Questa manifestazione arricchisce la nostra offerta culturale, dimostrando come i quartieri cittadini continuino ad essere centri pulsanti di innovazione sociale. Complimenti al MoVI Lazio per l’organizzazione” dichiara Elio Tomassetti, Presidente del Municipio

“Un teatro aperto e pieno di persone è una testimonianza preziosa della salute della nostra comunità. Questo festival conferma la vocazione di una città aperta, solidale e culturalmente viva – una città capace di unire l’espressione artistica con l’impegno sociale” dichiara Gioia Farnocchia, Assessora alla cultura.

Un invito al Sindaco Roberto Gualtieri

Alla luce del valore culturale e sociale dell’iniziativa, il MoVI Lazio e la direzione artistica rivolgono un caloroso invito al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a presenziare. La presenza del primo cittadino sarebbe un prezioso segnale di vicinanza da parte delle istituzioni comunali a coloro che ogni giorno lavorano per far sì che felicità e diritti siano alla portata di tutti.

Il Programma in breve

Lunedì 8 dicembre: “Fate i Tuoni” (Compagnia Walden con Marco Zordan, Maria Antonia Fama. Regia di M. Zordan. Tratto dal libro di Michele D’Ignazio) – Un viaggio tra memoria e accoglienza ispirato allo sbarco della nave Ararat a Badolato in Calabria.

Martedì 9 dicembre: “Il Giuocatore” (Compagnia 2Giga con Gigi Palla, Gabriela Praticò. Regia di G.Palla. Voce croupier Sergio Mancinelli) – Un’analisi lucida e potente sulla ludopatia, tratta da Dostoevskij.

Mercoledì 10 dicembre: “Finisce per A” (Compagnia Lady Godiva con Patrizia Bollini. Regia di G.Tesauri. Voce off Pierr Nosari. Scritto da Eugenio Sideri) – La storia di Alfonsina Strada, un inno alla libertà e all’emancipazione femminile.

Info e Contatti

  • Luogo: Teatro di Porta Portese, Via Portuense 102, Roma.

  • Orario: Ore 21.00.

  • Biglietti: 15 euro (+ 2 euro tessera annuale). Abbonamento 3 spettacoli: 30 euro.

  • Prenotazioni: Barbara 335 725 6434 – Serena 351 795 6312.

  • Email: contact@lazio.retemovi.it.