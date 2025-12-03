Al Teatro di Porta Portese arriva il “Festival del diritto alla felicità”

Arriva il “Festival del diritto alla felicità”: dall’8 al 10 dicembre a Roma il MoVi Lazio promuove il primo festival di volontariato sociale presso il Teatro di Porta Portese

Tre serate, tre spettacoli, un unico messaggio: il diritto alla felicità è di tutti e per tutti. Per questo va difeso, raccontato e celebrato insieme. Si terrà a Roma, dall’8 al 10 dicembre 2025, presso il Teatro Porta Portese, la prima edizione del “Festival del Diritto alla Felicità”, la rassegna di teatro solidale ideata e promossa da MoVI Lazio patrocinata dal Municipio XII del Comune di Roma.

La direzione artistica è affidata a Lucia Ciardo, scrittrice, regista e attrice.

Madrina d’eccezione sarà l’attrice Claudia Campagnola, da sempre attenta ai valori sociali e ai diritti delle donne.

Il Teatro come presidio di partecipazione sociale

“Questa manifestazione non è soltanto un evento artistico, ma è un atto politico e sociale. Portare le persone negli spazi teatrali significa fare comunità, riconoscersi simili. Il teatro che vogliamo offrire ai cittadini romani è un teatro che cura e che unisce” dichiara Maurizio Marrale, presidente del MoVi Lazio.

“Il festival – prosegue Marrale – è stato concepito come un momento di riflessione condivisa e il palcoscenico diventa strumento mediante il quale rappresentare l’esigenza di giustizia sociale, riconoscendo la voce delle fragilità e attivando un processo di empatica consapevolezza”.

Gli attori e le compagnie ospiti — Compagnia Walden, Compagnia 2Giga e Compagnia Lady Godiva — sono professionisti del teatro sociale; le opere portate in scena parlano di migrazione, dipendenza ed emancipazione femminile. L’arte teatrale, fatta di voci, corpi, suoni e parole, diventa il cuore della partecipazione sociale: il teatro supera la semplice dimensione di intrattenimento per divenire un’esperienza collettiva di crescita civile.

La voce del XII Municipio: Cultura e Territorio

L’evento assume una rilevanza strategica per la città di Roma e per il XII Municipio che ha riconosciuto il patrocinio istituzionale all’iniziativa.

“Ospitare il ‘Festival del Diritto alla Felicità’ al centro del nostro territorio, nel Teatro Porta Portese, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Questa manifestazione arricchisce la nostra offerta culturale, dimostrando come i quartieri cittadini continuino ad essere centri pulsanti di innovazione sociale. Complimenti al MoVI Lazio per l’organizzazione” dichiara Elio Tomassetti, Presidente del Municipio

“Un teatro aperto e pieno di persone è una testimonianza preziosa della salute della nostra comunità. Questo festival conferma la vocazione di una città aperta, solidale e culturalmente viva – una città capace di unire l’espressione artistica con l’impegno sociale” dichiara Gioia Farnocchia, Assessora alla cultura.

Un invito al Sindaco Roberto Gualtieri

Alla luce del valore culturale e sociale dell’iniziativa, il MoVI Lazio e la direzione artistica rivolgono un caloroso invito al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a presenziare. La presenza del primo cittadino sarebbe un prezioso segnale di vicinanza da parte delle istituzioni comunali a coloro che ogni giorno lavorano per far sì che felicità e diritti siano alla portata di tutti.

Il Programma in breve

Lunedì 8 dicembre: “Fate i Tuoni” (Compagnia Walden con Marco Zordan, Maria Antonia Fama. Regia di M. Zordan. Tratto dal libro di Michele D’Ignazio) – Un viaggio tra memoria e accoglienza ispirato allo sbarco della nave Ararat a Badolato in Calabria.

Martedì 9 dicembre: “Il Giuocatore” (Compagnia 2Giga con Gigi Palla, Gabriela Praticò. Regia di G.Palla. Voce croupier Sergio Mancinelli) – Un’analisi lucida e potente sulla ludopatia, tratta da Dostoevskij.

Mercoledì 10 dicembre: “Finisce per A” (Compagnia Lady Godiva con Patrizia Bollini. Regia di G.Tesauri. Voce off Pierr Nosari. Scritto da Eugenio Sideri) – La storia di Alfonsina Strada, un inno alla libertà e all’emancipazione femminile.

Info e Contatti

Luogo: Teatro di Porta Portese, Via Portuense 102, Roma.

Orario: Ore 21.00.

Biglietti: 15 euro (+ 2 euro tessera annuale). Abbonamento 3 spettacoli: 30 euro.

Prenotazioni: Barbara 335 725 6434 – Serena 351 795 6312.

Email: contact@lazio.retemovi.it.