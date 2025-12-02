Stasera su Rai 1 arriva “L’altro ispettore”, una serie liberamente ispirata a fatti realmente accaduti. La trama della prima fiction sui temi della sicurezza sul lavoro

“Un ispettore senza pistola, che per risolvere i suoi casi non usa la violenza, ma la gentilezza, la competenza, lo studio, l’intelligenza, l’empatia”. Così la regista Paola Randi descrive il protagonista dell’innovativa serie tv “L’altro ispettore”, coprodotta da Rai Fiction-Anele-RaiCom e in onda per tre serate a partire da martedì 2 dicembre su Rai 1. Al centro della serie – scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto, e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, che è anche consulente del progetto – i temi del lavoro e della cultura della sicurezza.

Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritroverà a lavorare nelle indagini dei casi di puntata; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

Ambientata a Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti dalla campagna toscana e dalle aree circostanti, la serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni.

La serie accende i riflettori su un tema fortemente attuale, sensibilizzando a una riflessione collettiva sul lavoro e sulla cultura della sicurezza come valore universale. E lo fa attraverso una figura totalmente inedita per il pubblico televisivo, un ispettore “senza pistola” – l’altro ispettore, appunto – che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia.

Arricchiscono il cast: Silvia Mazzieri, nel ruolo di Eleonora Lagonegro, primo amore di Mimmo; Rosanna Gentili, nei panni della mamma di Mimmo, Carla; Matilde Bernardi, in quelli della sorella Lucrezia; Massimiliano Galligani che interpreta il carabiniere Mariotti; Barbara Enrichi, nel ruolo dell’archivista Vincenzina.



La serie è realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo del "PR FESR Toscana 2021-2027 – bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive-Anno 2023" della Regione Toscana, con il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. Per il suo alto valore di servizio pubblico, la serie ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail, e la collaborazione di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le Disabilità, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ulteriori approfondimenti nel NewsRai dedicato.