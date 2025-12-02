Stasera su Rai 2 quarto appuntamento con Sanremo Giovani 2025

Torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, martedì 2 dicembre, Sanremo Giovani 2025 con la conduzione di Gianluca Gazzoli
Torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, martedì 2 dicembre, Sanremo Giovani 2025 con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Nel quarto appuntamento della fase di qualificazioni si sfideranno nella Sala A di Via Asiago a Roma, Eyeline, Jeson, Occhi, Principe, Seltsam, Senza CRI.
A giudicarli come sempre la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Al termine della puntata, con l’ultimo terzetto di vincitori, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre.
Alla puntata conclusiva del 14 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.