San Silvestro e Capodanno tutti da ridere con I Pinguini

I Pinguini Theater vi invitano all’esilarante spettacolo: Se Devi Dire una Bugia Dilla Grossa! di Ray Cooney, regia Pietro Venè, riduzione Marco Bartolini

La commedia è ambientata negli anni ’90 in un albergo di lusso. L’onorevole Riccardo De Mitri alloggia con sua moglie Natalia al Palace Hotel. Natalia ha voglia di intimità ma sembra proprio che Riccardo abbia destinato le sue attenzioni ad altre: infatti ha organizzato un incontro segretissimo nello stesso albergo con la sua amante Susanna. Per realizzare il suo piano chiede aiuto a Mario, il suo goffo segretario, obbligandolo a prenotare, con un nome di fantasia, una stanza matrimoniale che poi userà con Susanna. Ma anche Mario ha qualcosa da nascondere e per un equivoco sarà lui stesso vittima degli ardenti desideri di Natalia. Completano l’intreccio un’austera Direttrice d’albergo, uno spassoso e indiscreto cameriere cinese, un’antagonista politica inflessibile e bacchettona ed infine il marito dell’amante del segretario.

Colpi di scena, gag, equivoci, trucchi e spaventi, letti, vestaglie e camere da letto violate e camere da letto violate in una brillante commedia nata per far ridere ma mostrando i vizi e le ipocrisie della società che ci circonda.



CAST:

Pietro Vené, Bettina Bracciali, Marco Bartolini, Cristina Bacci, Vanessa Iacopini, Chiara Foianesi, Lorenzo Bittini, Alessandra Nasoni.

SCENOGRAFIA:

Iacopo Poli

MUSICA:

Marco Morandi

OPZIONI BIGLIETTI:

– Spettacolo del 31 dicembre, ore 21:15, costo del biglietto 35 euro (spettacolo + Brindisi di mezzanotte); oppure con possibilità di buffet, presso Circolo ACLI di Ponte a Ema, 65 euro (Buffet ore 19:45 + spettacolo + Brindisi di mezzanotte).

– Spettacolo del Primo gennaio, ore 16:45, 15 euro.

Info e prenotazioni: 380 7131593, entro il 28 dicembre con ACCONTO