Sabrina Salerno a Belve si racconta senza filtri

Cantante e showgirl, sex symbol iconica degli anni’80. Sabrina Salerno svela i momenti belli e quelli più difficili della sua vita. Nello studio di Belve parla del ‘noto’ flirt con Silvio Berlusconi. “Quanto c’è di vero in quel gossip?”, chiede Fagnani. “Non sono mai stata la sua amante”, risponde la cantante di ‘Boys’ che aggiunge: “Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma ‘Premiatissima’. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”.

Sul difficile rapporto col padre a Fagnani confessa: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”. “Lei ha chiesto il test del DNA?”, domanda la giornalista. “Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome” spiega Salerno. “Lo ha sempre protetto?”, chiede Fagnani. “Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza”, la sua risposta. Parlando della sua infanzia, poi, Salerno si è commossa.

A Francesca Fagnani, poi, Salerno fa una sorprendente rivelazione: “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”. “Ci dica chi è”, indaga Fagnani. “No. È amatissimo, uno che fa gli stadi”. “Baglioni”, dice la giornalista e Salerno, dopo una pausa, con un sorriso titubante prova a glissare: “Lei è tremenda Fagnani…”.

L’appuntamento con Belve è questa sera alle 21.25. Tra gli altri ospiti Stefania Sandrelli e Fabio Fognini. E poi, un momento di grande emozione con Maria De Filippi: per questa puntata, l’ultima della stagione di Belve, Francesca Fagnani riprende il suo posto sullo sgabello per intervistare la conduttrice.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)