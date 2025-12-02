Putin sfida l’Europa: “Se vuole combattere, noi siamo pronti anche ora”

Putin: “Se l’Europa vuole combattere, noi siamo pronti anche ora. Le proposte di pace europee sono inaccettabili, vogliono impedire agli americani di trovare un accordo”
Putin attacca l’Europa, in una prevedibile mossa che serve al leader russo per prendere tempo mentre le truppe russe avanzano in Ucraina (Pokrovsk è ormai caduta). E lo fa con toni durissimi. Second la Reuters Putin ha dichiarato di aver respinto le proposte europee contenute nel piano di pace, ritenendole “inaccettabili per la Russia”.
E ha poi accusato i leader europei di “ostacolare” le proposte degli Stati Uniti: “Non hanno un programma pacifico. Se l’Europa vuole combattere la guerra, siamo pronti anche adesso.
Putin ha parlato ai giornalisti pochi istanti prima del suo incontro programmato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, al Cremlino. “L’Europa sta impedendo all’amministrazione statunitense di raggiungere la pace in Ucraina” , ha detto senza specificare quali richieste europee ritenga inaccettabili.
