Oroscopo di oggi, martedì 2 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 2 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La natura ci ha regalato grinta e vitalità, ma un banale raffreddore può capitare. Diamo al corpo la possibilità e il tempo per riprendersi. Facciamo solo ciò che desideriamo, per costruire attimo per attimo il benessere e la nostra armonia psicofisica.
Toro
Ben armonizzata con il nostro ritmo, la Luna in Pesci esalta la fantasia e la capacità di adattamento, strumenti per vivere una gradevole quotidianità. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso noi stessi.
Gemelli
La Luna in Pesci e la tendenza alla distrazione ci fanno perdere colpi. Abbiamo dimenticato una data speciale? Rimediamo chiedendo scusa. Esprimiamo in tutta sincerità il nostro stato d’animo, le emozioni: fa bene a noi e rassicura gli altri.
Cancro
Che bella giornata che ci aspetta, la Luna in Pesci ci sommerge di coccole. Incoraggiamo il compagno di vita ad aprirci il cuore con la nostra dolcezza. Non perdiamo un concerto, un film romantico, un’escursione tra i boschi, un incontro con una vecchia fiamma.
Leone
Per dei felini come noi, l’amore deve avere il sapore della preda da cacciare. In mancanza di bersagli appetibili, risparmiamo le munizioni. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni.
Vergine
L’ostilità del Sole alla Luna può avere o meno riscontri sul piano pratico, però il tono dell’umore virato verso il basso penalizza l’efficienza. Lievi divergenze con i collaboratori ci rendono insofferenti? Il torto non è mai da una parte sola.
Bilancia
La capacità di adattamento ci consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare occasioni d’oro, per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto. Estrema cautela nel dare confidenza a persone che possono avere un concetto labile della discrezione.
Scorpione
L’acquatico influsso della Luna in Pesci privilegia l’aspetto interiore e sentimentale, a discapito della concretezza in cui oggi ci districhiamo con difficoltà. Momenti piacevoli in cui la passione acquista la tenerezza della complicità e la confidenza nell’intimità.
Sagittario
Lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un’inutile ripicca. Facciamo buon viso a cattivo gioco e usiamo l’intelligenza per cavarci fuori da qualche impaccio fastidioso.
Capricorno
Beneficiando del sestile della Luna in Pesci, cogliamo l’opportunità di trarre profitto da affari e viaggi e di dare un contributo a un’idea comune. Con spirito di collaborazione, appianiamo le incomprensioni che mettono in subbuglio la vita domestica.
Acquario
Qualcuno nel giro delle amicizie ci procura forti emozioni? Se siamo impegnati, prima di un colpo di testa, valutiamo le possibili conseguenze. Per realizzare un progetto, controlliamo il bilancio. Non facciamo passi più lunghi delle nostre gambe.
Pesci
La sensibilità raggiunge vette alte, utilizziamola per comprendere cosa ci fa reagire male a un appunto. L’orgoglio, un senso d’ingiustizia? Tiriamo fuori la nostra combattività e non permettiamo che il giudizio degli altri ci faccia da zavorra.