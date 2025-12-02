Oggi a “Elisir” su Rai 3 incontinenza urinaria, agrumi e tac coronarica

Si parlerà – per iniziare – di incontinenza urinaria, una condizione caratterizzata dalla perdita involontaria di urina, nella puntata di Elisir oggi su Rai 3

Si parlerà – per iniziare – di incontinenza urinaria, una condizione caratterizzata dalla perdita involontaria di urina, nella puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 2 dicembre alle 10.55 su Rai 3.

Con il professor Vincenzo Mirone, docente di Urologia all’Università Telematica Pegaso, saranno approfondite le cause e le terapie utili per gestire questo problema che colpisce in prevalenza le donne e crea grande disagio dal punto di vista sociale e relazionale.

Nella rubrica “Mangiarsano”, con Sabrina Donati Zeppa, ricercatrice e docente di Biochimica all’Università San Raffaele di Roma, si parlerà dei principi nutritivi e dei micronutrienti delle arance e dei mandarini.

Lo spazio conclusivo sarà dedicato alla tac coronarica: quando si rende necessario quest’esame e quanto è invasivo? Domande alle quali risponderà Francesco Prati, direttore del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.