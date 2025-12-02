NPS Edizioni pubblica la saga urban fantasy “Exilium”

Nuova uscita di NPS Edizioni, marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”: la saga urban fantasy “Exilium”

Genova, città ricca di storia e arte, di vicoli e ombre, diventa teatro di una guerra millenaria tra le potenze celesti e infernali. È qui che prende vita “Exilium,” la nuova saga urban fantasy scritta a quattro mani da Andrea Piera Laguzzi e Hilary Sechi, per NPS Edizioni. Composta dai romanzi “Katabasis” e “Anabasis”, la serie sarà disponibile dal 1 dicembre su tutti gli store di libri, impreziosita dalle illustrazioni e dalle fotografie delle autrici.

Con una narrazione intensa e visiva, “Exilium” intreccia teologia, mitologia e storia, calando l’epica della caduta angelica tra i caruggi e i tetti di Genova. Al centro della vicenda ci sono Hemah e Af, gli ultimi Ignavi: angeli che non si sono schierati durante la Ribellione celeste e per questo condannati all’esilio sulla Terra. Il loro tentativo di redenzione li condurrà a sfidare le stesse leggi divine, in un rituale che potrebbe riaprire il confine tra il mondo dei vivi e l’eternità. Attorno a loro personaggi di ogni tipo: umani, demoni e angeli, figure vive, palpitanti, in grado di emozionare i lettori e regalar loro una saga dall’ampio respiro.

Andrea Piera Laguzzi è docente di Storia dell’Arte alle scuole superiori, ma coltiva da sempre la passione per la scrittura e l’illustrazione. Gattara nell’anima, è una nostalgica della musica e del cinema degli anni ’80 e ’90, venera Stephen King e ha il pallino per l’esoterismo.

Hilary Sechi ama scrivere da sempre. Laureata in Storia, è impegnata nel giornalismo come redattrice per due quotidiani. Attratta dal Medio Oriente, è autodidatta di cultura e lingua ebraica. Anima goth, ha sette tatuaggi, ama i libri, i gatti, il Metal e le passeggiate nella natura.

Exilium”: “Katabasis” e “Anabasis” sono già disponibili in prevendita sul sito NPS Edizioni ( Entrambi i volumi della saga “”: “” e “” sono già disponibili in prevendita sul sito https://www.npsedizioni.it/ ), il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere, e dal 1 dicembre saranno ordinabili in libreria e su tutti gli store di libri.