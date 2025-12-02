“Notte italiana”, esordio di Mazzacurati alla regia, stasera su Rai 5: la trama

L’avvocato Otello Morsiani alla ricerca della verità nel film “Notte italiana” in onda in seconda serata su Rai 5: ecco la trama
Martedì 2 dicembre 2025 alle 23:10 su Rai 5 in onda il film “Notte italiana”, esordio di Mazzacurati regista e di Nanni Moretti produttore.
Storia dell’indagine ambientale su un terreno che dovrà diventare un parco naturale, storia d’amore, ma anche di speculazione edilizia, di metano, di un omicidio vecchio di vent’anni, nella quale si trova coinvolto il mite avvocato Marco Messeri.
Siamo in Italia, anni 80. Invitato a effettuare la valutazione di un latifondo nel Polesine, un avvocato scopre un complesso intrigo di speculazioni.