Musicalmente: il Teatro Rosmini di Borgomanero diventa “luogo di comunità”

La relazione 2023-2024 intitolata La cultura in Piemonte sottolinea come, nel 2023, circa due persone su dieci non abbiano partecipato ad alcuna attività culturale, né tramite fruizione esterna (cinema, musei, teatri o concerti) né tramite attività autonoma (lettura, visione di film, ascolto di podcast o partecipazione a eventi digitali). Il 63% di queste persone culturalmente inattive dichiara di preferire dedicare il proprio tempo libero ad altre occupazioni, mentre il 53% considera eccessivi i costi da sostenere. La metà di loro, inoltre, percepisce la cultura come qualcosa di limitato all’ambito scolastico. La fascia di età più rappresentata è quella degli over 64, mentre mancano dati specifici per le fasce di età sotto i 18 anni.

La sfida (anche sul territorio novarese) diventa, perciò, rendere la cultura un’opzione preferibile, nella vita di tutti i giorni, a partire dal ricordare alle nostre comunità il suo valore intrinseco: è, infatti, ormai ampiamente dimostrato come la partecipazione culturale influenzi in modo significativo il livello di benessere personale (empowerment, sviluppo di competenze, inclusione) e sociale (coesione, migliore qualità delle relazioni, senso di appartenenza).

Fruire cultura equivale a compiere un gesto di cura nei propri confronti e nei confronti della propria comunità.

A partire da queste premesse, MusicArt APS, nata nel 2014 per promuovere l’aggregazione giovanile attraverso l’arte e la cultura, che conta 260 soci attivi e che, dal 2022, gestisce il Teatro Rosmini di Borgomanero, intende avviare una sperimentazione finalizzata a stimolare la nascita di relazioni significative fra membri della comunità, grazie alla cultura e alla pratica artistica. Esplicitandone la capacità di promuovere momenti di condivisione, collaborazione, inclusione e socializzazione, l’Associazione intende modificare la percezione sociale della cultura e riaffermare il suo imprescindibile valore sociale.

L’Associazione Musica Art ha, quindi, presentato il progetto “Musicalmente” a Fondazione Comunità Novarese: un progetto innovativo pensato per offrire percorsi artistici e musicali alle persone in condizioni di fragilità, creando uno spazio realmente accessibile, creativo e accogliente che ha la Fondazione ha scelto di sostenere con un contributo di 15.600 euro.

“Abbiamo deciso – spiega il Direttore Generale di Fondazione Comunità Novarese, Gianluca Vacchini – di sostenere il progetto Musicalmente perché incarna pienamente la nostra missione: rendere la cultura un’opportunità accessibile e inclusiva per tutti. In un contesto in cui troppi cittadini percepiscono la cultura come distante o onerosa, questa iniziativa dimostra come l’arte e la musica possano diventare strumenti di cura, relazione e benessere. Crediamo che la forza di questo progetto risieda nella capacità di generare connessioni autentiche tra individui e comunità, trasformando il Teatro Rosmini in un luogo di incontro e crescita condivisa. Con il nostro contributo vogliamo ribadire che la cultura non deve essere un lusso, ma un bene comune che rafforza coesione, inclusione e senso di appartenenza.”

Le attività si sviluppano in quattro ambiti principali (artistico, educativo, sociale e formativo) e coinvolgono un team multidisciplinare, composto da insegnanti di musica, professionisti del teatro, educatori e operatrici specializzate.

In concreto, il progetto prevede la realizzazione di un percorso laboratoriale gratuito, incentrato su alcune pratiche di attivazione e sperimentazione artistica, che non richiedano conoscenze o competenze pregresse musicali; fino ad un massimo di 30 persone con diversa caratterizzazione (in termini di abilità fisica, età, provenienza culturale, situazione economica ed estrazione sociale), raggiunte tramite una campagna di comunicazione dedicata e grazie alla collaborazione con alcune organizzazioni attive sul territorio di Borgomanero e dintorni (ASD Baskin Ciuff APS, Elios Società Cooperativa Sociale, Associazione Compagni di Volo ODV).

Violino, percussioni, chitarra, tastiere, musica d’insieme, attività teatrali, percorsi espressivi e momenti dedicati al lavoro educativo: tutte le proposte sono pensate in maniera inclusiva e adattabile, valorizzando le potenzialità individuali e il lavoro di gruppo.

“Attraverso il progetto Musicalmente intendiamo costruire spazi in cui ogni persona possa sentirsi vista, ascoltata e valorizzata – spiegano dall’Associazione Music Art – la musica, a nostro avviso, non è un fine, bensì un mezzo per far emergere emozioni, pensieri, potenzialità di ciascuno”.

“L’aspetto più importante è la relazione – aggiunge l’educatrice Silvia Sanlorenzo – Il nostro obiettivo è quello di costruire un percorso che metta al centro non la performance, ma la persona. Il gruppo diventa un luogo sicuro in cui scoprire competenze e sviluppare autonomia”.

Sviluppando maggiore consapevolezza, empatia e competenze relazionali, i partecipanti al laboratorio contageranno i propri contesti di vita quotidiana e, percorrendo questa via, l’intera comunità, che potrà fare esperienza diretta del percorso partecipando al momento di restituzione finale.

Gli obiettivi principali sono tre:

Partecipazione per coinvolgere attivamente i membri del gruppo e la comunità;

Accessibilità per rendere l’esperienza artistica realmente aperta a tutti;

Connessione per creare collaborazione tra partecipanti e territorio.

Parallelamente, il progetto vuole anche radicarsi sul territorio e diffondere il proprio messaggio, coinvolgendo la comunità, le imprese e le attività commerciali, a sostenere il progetto.

“La comunità è parte integrante del nostro percorso – afferma il direttore artistico del progetto Roberto Barcellini – raccontare Musicalmente significa rendere ogni cittadino parte di un cammino culturale e sociale che vogliamo condividere passo dopo passo”.

Chiunque può sostenere il progetto “Musicalmente” attraverso gli strumenti tradizionali della Fondazione:

BOLLETTINO POSTALE

conto corrente n. 18205146 intestato a Fondazione Comunità Novarese ef

BANCOPOSTA

codice IBAN IT63 T0760110100000018205146

a favore della Fondazione Comunità Novarese ef

ricordando SEMPRE di indicare nella causale “Musicalmente”

Ciascuna donazione sarà integralmente destinata alla realizzazione del progetto e godrà dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.