Il film “Il grande Jake” stasera su Rai 5: ecco la trama

Prima serata western stasera su Rai 5: in onda il film cult “Il grande Jake” con protagonista John Wayne, ecco la trama

L’energica Martha McCandles, abbandonata da tempo da suo marito “Big Jake”, dirige un grande ranch al confine col Messico, aiutata dai figli. Un gruppo di banditi assalta le sue terre e rapisce il nipotino Jacob, detto “Little Jake” per distinguerlo dal nonno.

La donna raccoglie un milione di dollari per il riscatto e, per gestire la faccenda, ricontatta suo marito, che intanto si è dedicato alla vita del pistolero. L’esercito e i Texas ranger si offrono di aiutare con mezzi moderni, ma Big Jake deciderà di fare le cose all’antica: per i criminali si mette male.

E’ la trama del film “Il grande Jake” di George Sherman in onda martedì 2 dicembre 2025 alle 21:25 su Rai 5.

Un bel western crepuscolare, che mette in scena il contrasto fra il vecchio e il nuovo mondo: il figlio di John Wayne, Ethan, interpreta nel film il nipote del protagonista. Nel cast, anche Maureen O’Hara e Bruce Cabot.