Gli Europe arrivano in Toscana nel 2026: saranno a Villa Bertelli

Amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e del rock internazionale, gli EUROPE torneranno nuovamente in Italia nel corso dell’estate 2026 per quattro concerti.
Le date si terranno il 7 luglio al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), l’8 luglio al Brescia Summer Music (presso l’Arena Campo Marte), il 10 luglio in Toscana a Forte dei Marmi (LU) nell’ambito di Villa Bertelli Live e l’11 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank (in Piazza Castello).