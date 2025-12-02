Giulia Regain torna con il nuovo singolo è “Firefly”

Il nuovo singolo di Giulia Regain, DJ & produttrice di livello internazionale è “Firefly”, brano che segnala terza tappa del viaggio musicale e spirituale della #Gmagic STORY

Il nuovo singolo di Giulia Regain, DJ & produttrice di livello internazionale è “Firefly”, brano che segnala terza tappa del viaggio musicale e spirituale della #Gmagic STORY.

Giulia Regain è pronta a volare ed illuminare con questo brano,”Firefly”, terzo capitolo dell’innovativo progetto audiovisivo valoriale #Gmagic STORY, che celebra 20 anni di carriera della DJ e produttrice internazionale. Un traguardo importante che condivide con la sua community realizzando un progetto che unisce musica, psicologia positiva e benessere olistico con valorizzazione del made in Italy, pensato per ispirare la nuova generazione.

“Firefly” è un viaggio musicale che unisce la psicologia positiva, l’arte e la natura, girato nella terra dei Malatesta, i Signori di Cesena e Rimini durante il Medioevo e Rinascimento. Un viaggio tra suoni e simboli che invita ad “percorso interiore”, dove l’anima si riaccende nella propria Essenza, illuminando l’identità più autentica e il Sé Superiore passando dalla trasformazione, resilienza, autostima e realizzazione.

Un progetto #Gmagic sempre più innovativo che in studio, realizzato anche con il supporto dell’intelligenza artificiale per la voce iniziale, con un testo curato nei minimi dettagli da Giulia Regain. Il brano fonde un sound pop-dance internazionale con atmosfere mistiche e ricche di emozione, sprigionando luce, energia e un profondo “invito alla trasformazione personale”.

La Produzione musicale è realizzata in Sicilia con GtStudio Recordings Publishing s.r.l. e Filippo Demariano di Elaia Studio di San Filippo del Mela (ME) con mix/mastering in analogico con SSL (Solod State Logic) a cura di Alessandro Cosentino a Bologna presso Creative Hub.

7 canzoni, 7 colori, 7 chakra: “FIREFLY” corrisponde al terzo chakra, il giallo, simbolo di luce & energia, gioia, saggezza spirituale e rinascita. In psicologia positiva riguarda la volontà, la determinazione e l’autostima. La canzone invita ad un percorso introspettivo, con eventuale sostegno psicologico e spirituale.

Il nuovo format del #Gmagic TOUR è pronto a debuttare: un’esclusiva esperienza multisensoriale che unisce musica, tecnologia d’avanguardia, effetti luminosi immersivi, visual 3D, scenografie LED** e magici gadget brandizzati.

L’etichetta indipendente G Magic Records, fondata da Giulia Regain, guida questo progetto ambizioso, aperto alla condivisione e all’interazione con la #Gmagic Community, una realtà attiva e partecipativa che ha già ottenuto riconoscimenti per l’efficace comunicazione web.

Giulia Regain – Firefly su YouTube