Frasca nelle radio e in digitale con “Missili”

Esce in digitale e in radio “Missili” il nuovo singolo di FRASCA, nome d’arte di Gabriele Ferrara (Oltresound/Believe Digital) “

E’ un brano sul tema della distanza amorosa e dell’ amore impossibile, ma che si apre, poi, a una riflessione più ampia sulle distanze emotive tra le persone.– spiega l’artista – è una storia d’amore, ma anche un grido contro la disconnessione emotiva del presente”. Frasca usa la metafora dei missili per raccontare come, oggi più che mai gli esseri umani sembrino incapaci di avvicinarsi davvero.

La produzione, curata da Bedini, è un pop con influenze elettroniche e alternative.

Il videoclip è stato girato nel bellissimo scenario dell’OPC, l’ Osservatorio Polifunzionale del Chianti.

Frasca, all’ anagrafe Gabriele Ferrara, è un’ artista del 2000, nato e cresciuto a Siena.

Sin dall’età di 11 anni inizia a fare musica, partendo da un background prettamente Rap.

Negli anni, la sua musica si evolve notevolmente e inizia a trarre ispirazione da generi come l’Emo, la Trap, il Pop-Punk e l’ Hyperpop.

Nel 2021 fonda il collettivo “LoveKidz”, insieme ad altri 7 artisti, con il quale girerà l’ Italia suonando dal vivo nelle principali città italiane e non solo.

Ad oggi la sua discografia presenta già 3 album e innumerevoli collaborazioni con artisti rinomati della scena Emo/Pop-punk italiana, riuscendo a costruire una fanbase modesta ma molto affezionata.

A Settembre 2025 il collettivo “Lovekidz” si ridimensiona a 4 artisti (Yans, Fulgur, Kunai e Frasca) e tutti insieme fanno uscire il brano “Slide” , entrato in editoriale New Music Friday e Sanguegiovane.

Frasca è un artista versatile che costruisce le proprie liriche attraverso un sound unico e originale, mescolando elementi provenienti da vari generi e cercando di far immedesimare l’ascoltatore nei suoi brani ed emozioni.

Al concept della sua musica viene spesso associato l’immaginario della pioggia e dell’ emotività, a cui l’artista è molto legato.