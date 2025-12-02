“Datura” è il nuovo singolo dei Manaus pubblicato da Overdub Recordings disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

“Datura” è un brano che descrive il lato più intimo e scuro del nostro immaginario, un luogo all’interno di noi stessi dove le ombre del nostro passato vivono ancora e non c’è interazione con la realtà che ci circonda. Un luogo dove metabolizzare le esperienze vissute, dove le emozioni non svaniscono e le nostre storie rivivono ogni volta che si entra.

Spiega la band a proposito del brano: “Cerco di mettere in fila i ricordi -le ombre-, ma questi sembrano sempre più evanescenti e faccio fatica a tenerli in mente. Sembrano un ponte tra immaginazione e realtà -punti di contatto-. I ricordi creano sensazioni quasi tattili ma fuggevoli, non riesco a metterle bene a fuoco e sfuggono, non le posso dominare, mi scivolano tra le dita -i miei rami inutili-. Un fiore che vorrebbe aprire la sua corolla se solo non fosse troppo buio. Quelli della Datura sono fiori crepuscolari.”