Danza e ossessione nel film “Il cigno nero” stasera su Rai 4: la trama

Il film “Il cigno nero” sceneggiato da Mark Heyman, John McLaughlin e Andres Heinz, a partire da un racconto di Andrés Heinz, stasera su Rai 4: la trama
Film d’apertura della 67ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, “Il cigno nero” è la proposta di Rai 4 per la prima serata di martedì 2 dicembre 2025 alle 21:20. Protagonista assoluta Natalie Portman, premiata con l’Oscar alla miglior attrice, accompagnata da Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey e Winona Ryder.
Nina, ballerina del New York City Ballet, ottiene il ruolo principale nel Lago dei cigni. Perfetta come Cigno Bianco ma fragile come Cigno Nero, affronta una pressione crescente: una madre soffocante, il coreografo esigente e l’arrivo di Lily, affascinante rivale. Inseguendo la perfezione, Nina rischia di perdersi.