Come sta Emma Bonino: “Condizioni gravi ma stabili”

Emma Bonino in condizioni “gravi ma stabili”, Magi: “È molto stanca”. La leader radicale è stata ricoverata domenica sera in codice rosso per una insufficienza respiratoria

È stata trasferita nella tarda mattinata di lunedì alla Stroke Unit del San Filippo Neri di Roma Emma Bonino, ricoverata domenica sera all’ospedale Santo Spirito, dove era stata portata in codice rosso per una insufficienza respiratoria. Il trasferimento, fanno sapere dalla As Roma 1, ha l’obiettivo di “garantire un setting più appropriato” per le cure della leader del partito +Europa, ex senatrice, poiché è presente una unità specializzata per la sua patologia. Le sue condizioni, da quanto si apprende, sarebbero “gravi ma stabili”.

“Emma è stabile anche se abbiamo notato un leggero miglioramento. Non c’è ancora una diagnosi chiara e sarà importante vedere come il quadro si definisce nelle prossime ore. È vigile, ma molto stanca“, ha detto Riccardo Magi segretario di+ Europa che in serata ha visitato Bonino.

Anche nell’ottobre 2024, l’ex ministra degli Esteri è stata ricoverata per problemi respiratori. Pochi giorni dopo aveva ricevuto anche la visita a sorpresa del ‘suo amico’ Papa Francesco. Un incontro, immortalato anche da un foto, pubblicata sui social. Precedentemente, la salute della leader radicale era stata già stata messa a dura prova da un tumore al polmone, sconfitto dopo otto lunghi anni.